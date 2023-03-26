Кемеровчанин получил срок за неоднократную езду пьяным за рулем

Алкоголь в крови водителя автомобиля Mercedes-Benz в четыре раза превышал допустимый уровень. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кировском районном суде Кемерова вынесен приговор 30-летнему местному жителю, который, имея за плечами наказание за управление автомобилем в пьяном виде, снова сел за руль, будучи нетрезвым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, пьяного кемеровчанина на автомобиле Mercedes-Benz остановили на одной из улиц областного центра в ноябре 2022 года. Как показал результат медосвидетельствования, уровень алкоголя в его крови в четыре раза превышал допустимую норму. Водителя задержали, а машину отправили на штрафстоянку.

В ходе последующего разбирательства в отделе полиции выяснилось, что мужчина еще в 2021 году был лишен права управления за езду в пьяном виде, да и вообще неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Тем не менее основа сел щ за руль нетрезвым. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело.

В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.