В Кемерове родители школьников сдали ЕГЭ по русскому языку

Фото: телеграм-канал Софьи Балакиревой.

Кемеровские родители смогли на себе почувствовать, каково это сдавать единый государственный экзамен. Об этом сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

В рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» все желающие родители выпускников могли погрузиться в процесс сдачи экзамена, пройти все процедуры проведения ЕГЭ.

Министр образования Кузбасса отметила необходимость такой акции. Ведь взрослые, порой, переживают за экзамен своих детей даже больше, чем сами школьники. Именно поэтому такая акция проводится ежегодно и пользуется популярностью среди родителей будущих выпускников, которые в последующем имеют возможность оказать поддержку своим детям.

- Перед началом экзамена пообщалась с родителями, ответила на все интересующие вопросы и, конечно, пожелала им удачи, - сообщила Софья Балакирева.