Кемеровская школьница выиграла Всероссийскую Олимпиаду по французскому языку

Кемеровчанка Екатерина Панюкова стала лучшей юной "француженкой" России

Учащаяся десятого класса кемеровского городского классического лицея Екатерина Панюкова стала победительницей Всероссийской Олимпиады по французскому языку. На победу в этом году претендовали 220 школьников из 65 российских регионов.

- Это мое второе восхождение. В минувшем году до финального этапа добраться не удалось, в этом мои старания были вознаграждены, - призналась «КП» - Кемерово» юная кемеровчанка.

По мнению преподавателей кемеровского городского лицея, девочка победу заслужила.

- Талантливая, трудолюбивая, она хорошо понимает, как нужно идти к заветной цели, - отметили в лицее.

Став победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Екатерина уже через год, по окончании 11 классов, имеет полное право поступить на факультет иностранных языков в любой российский вуз без экзаменов.