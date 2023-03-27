Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 3:23

Кемеровчане перенесутся на миллион лет назад - во времена зарождения угля

Экспозиция, посвященная истории «черного золота», скоро откроется в музее «Красная Горка»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Уголь в Кузбассе зарождался во времена гигантских насекомых

Уголь в Кузбассе зарождался во времена гигантских насекомых

В кемеровском музее «Красная Горка» готовится экспозиция, посвященная истории угля. С помощью современных проекционных технологий, завязанных на инновационных спецэффектах, жители Кузбасса перенесутся в мир далекого прошлого, в мир древнего леса и гигантских насекомых.

- На выставке «оживут» подлинные находки нашего края - фрагменты угля и окаменелых деревьев. В центре экспозиции диорама, представляющая собой полусферический экран, на котором создается видеоизображение высокого разрешения, - рассказали «КП»-Кемерово» в музее «Красная Горка».

Проект «История угля» музей реализует в большей степени на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.