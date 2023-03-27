Кемеровчане перенесутся на миллион лет назад - во времена зарождения угля

Уголь в Кузбассе зарождался во времена гигантских насекомых

В кемеровском музее «Красная Горка» готовится экспозиция, посвященная истории угля. С помощью современных проекционных технологий, завязанных на инновационных спецэффектах, жители Кузбасса перенесутся в мир далекого прошлого, в мир древнего леса и гигантских насекомых.

- На выставке «оживут» подлинные находки нашего края - фрагменты угля и окаменелых деревьев. В центре экспозиции диорама, представляющая собой полусферический экран, на котором создается видеоизображение высокого разрешения, - рассказали «КП»-Кемерово» в музее «Красная Горка».

Проект «История угля» музей реализует в большей степени на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.