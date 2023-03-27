Магия вне Хогвартса от оркестра «Sonorus» ждет зрителей в Новокузнецке

Фото: Сечко А.

В Новокузнецке на сцене ДК «Алюминщик» уже в это воскресенье, 2 апреля, произойдет настоящая магия - выступление оркестра «Sonorus» с программой «Гарри Поттер».

Вряд ли найдется человек, который не видел хотя бы раз фильмы о «мальчике, который выжил», воплощенный на основе литературного бестселлера конца 90-х. Волшебства этим кинокартинам о мире магов, героев и злодеев добавляет музыка Джона Уильямса, имеющего «Оскар»!

Коллектив молодых виртуозов Московской консерватории «Sonorus», собравшийся воедино больше полугода назад, но уже громко заявивший о себе, окунет зрителей в эту прекрасную атмосферу волшебства и сказки. Скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

Новокузнецк, ДК «Алюминщик» (ул. Ленина, д. 41), 2 апреля в 19:00

6+

Билеты можно приобрести на сайте. Действует Пушкинская карта!