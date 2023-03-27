Кузбасская филармония приглашает на «Вивальдиманию»

Фото: Филармония Кузбасса

«Вивальдимания»

Мария Блажевич (орган)

«Вивальдимания» – не только название концерта, но и суть того, что происходит сегодня с наследием этого итальянского мастера эпохи барокко.В концерте широкую палитру оркестровых красок заменит своим звучанием орган. В исполнении Марии Блажевич прозвучат такие популярные и любимые многими произведения, как концерты из цикла «Времена года», Концерт ля минор в транскрипции Баха и баховская транскрипция Концерта Вивальди ре минор. Помимо сочинений А. Вивальди в программе прозвучат произведения его современников – И.С. Баха и А. Марчелло.

Мария Блажевич - лауреат VIII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина – Санкт-Петербург», I Международного конкурса органистов им. И. Браудо в Санкт-Петербурге, X международного конгресса-фестиваля и конкурса музыкантов-исполнителей и педагогов «Техника и стиль» в Москве, II международного конкурса OrganoDuo «Петрозаводск – Кондопога».

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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