В Кузбассе отметили 47 работников культуры

В Кузбассе наградили лучших работников культуры

В понедельник, 27 марта, глава Правительства Кузбасса Илья Середюк в торжественной обстановке вручил областные и государственные награды лучшим работникам культуры Кемеровской области.

Благодарностью министра культуры Российской Федерации удостоена преподаватель Прокопьевской Детской художественной школы Светлана Петрина. Звание «Народный мастер Кузбасса» получил преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, народный мастер Российской Федерации Надежда Алехина. А Серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» награжден преподаватель Прокопьевского колледжа искусств имени Хворостовского, заслуженный работник культуры России Сергей Толстых. Медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и «За достойное воспитание детей» отмечены 23 человека. Медаль «Надежда Кузбасса» получили шесть одаренных детей, которые отличились в учебе и творчестве.

- Мы стремимся, чтобы у каждого жителя региона, как в большом городе, так и в селе, была возможность творческой самореализации, чтобы Кузбасс стал культурным центром Сибири, - подчеркнул Илья Середюк.