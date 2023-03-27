Проявить заботу легко - поделитесь с близкими тем, чем пользуетесь сами

Фото: пресс-служба Goodline

Заботиться — значит делать жизнь родных и близких проще и комфортнее. Например, приготовить куриный бульон для брата с простудой, донести тяжелые сумки до дома бабушки или подключить родителям современное телевидение для уютных вечеров.

Goodline помогает заботиться о близких и дорогих людях, даже если они живут далеко. Им можно подключить любую услугу и оплачивать ее в мобильном приложении на личном смартфоне. Например, стабильный интернет, кабельное телевидение, смарт-приставку «Большое ТВ» или видеонаблюдение.

Что говорят клиенты

Идея про заботу с помощью услуг Goodline возникла на основе анализа входящих органических обращений в компанию: более 25% заявок были оставлены на подключение услуг родителям или близким. В основном, это действующие абоненты 25-35 лет, которые хотят таким образом проявить заботу о родственниках, в том числе о пожилых родителях и бабушках/дедушках.

«Мы очень ценим, что наши абоненты доверяют Goodline не только собственный комфорт, но и комфорт своих самых близких людей: мам, пап, бабушек и дедушек, детей. Абоненты поделились с нами личными историями в интервью, которые трогают сердца и мотивируют заботиться о тех, кто дорог», — добавила Анастасия Сомова, директор по маркетингу Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline

Почему именно Goodline? Потому что они ассоциируют провайдера с качеством, стабильностью и надежностью. И уверены, что им всегда помогут, если возникла проблема.

Интервью с абонентами

В рекламных роликах снялись действующие абоненты Goodline, которые подключили к провайдеру своих родных. В честных интервью респонденты поделились личными историями и рассказали, почему они доверяют Goodline комфорт самых близких людей.

«Goodline это та компания, которой можно доверить своих родителей. Это надежность, это простота в использовании, это активная поддержка абонентов».

«Я подключила родителей к Goodline, чтобы у них не возникало никаких проблем».

«Goodline — это надежность. Я уверен в том, что мама не обратится с вопросом о том, что у неё пропало телевидение или что-то с интернетом».

«Для родителей ты выбираешь самое лучшее, самое надежное и самое комфортное».

«Не было сомнений, что надо выбрать для бабушки Goodline».

«Проанализировав обращения в компанию, мы разработали специальный тариф для самых близких людей. Сейчас на подключение родных действует скидка 40%, а пенсионерам доступна дополнительная скидка», — добавила Елена Роговских, директор по продажам B2C в Goodline.

Проявить заботу легко — подключите близким Goodline.