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НовостиОбщество27 марта 2023 11:39

Кемеровские полицейские наказали родителей подростков, прогулявшихся по Томи

Они привлечены к административной ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Если бы не помощь спасателей, подростки могли уйти под тонкий лед

Если бы не помощь спасателей, подростки могли уйти под тонкий лед

Фото: Олег Укладов

В понедельник, 27 марта, полицейские Кузбасса привлекли к административной ответственности родителей двух школьников 12 и 15 лет за их ненадлежащее воспитание.

Напомним, несколько дней назад подростки из шестого и восьмого классов одной из кемеровских школ в районе лодочной станции в деревне Красная, расположенной в черте Кемерова, спустились на тонкий лед реки Томь и чуть не провалились под него. Тревогу забили неравнодушные очевидцы опасной прогулки, которые и вызвали спасателей МЧС.

- Спасатели вытащили подростков на берег, они живы и здоровы, медпомощь не понадобилась. Однако все могло закончиться гораздо печальнее. Еще раз призываем родителей быть бдительными и контролировать, где и как дети проводят свое время. Не отпускайте несовершеннолетних на водоемы, доведите до них основные правила безопасности, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.