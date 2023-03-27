Кемеровские полицейские наказали родителей подростков, прогулявшихся по Томи

Если бы не помощь спасателей, подростки могли уйти под тонкий лед Фото: Олег Укладов

В понедельник, 27 марта, полицейские Кузбасса привлекли к административной ответственности родителей двух школьников 12 и 15 лет за их ненадлежащее воспитание.

Напомним, несколько дней назад подростки из шестого и восьмого классов одной из кемеровских школ в районе лодочной станции в деревне Красная, расположенной в черте Кемерова, спустились на тонкий лед реки Томь и чуть не провалились под него. Тревогу забили неравнодушные очевидцы опасной прогулки, которые и вызвали спасателей МЧС.

- Спасатели вытащили подростков на берег, они живы и здоровы, медпомощь не понадобилась. Однако все могло закончиться гораздо печальнее. Еще раз призываем родителей быть бдительными и контролировать, где и как дети проводят свое время. Не отпускайте несовершеннолетних на водоемы, доведите до них основные правила безопасности, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.