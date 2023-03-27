В Кузбассе полицейские разыскивают 15-летнюю девушку

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские просят помощи в поисках15-летней Алены Григорьевой из Анжеро-Судженска.

Девушка пропала еще 19 марта 2023 года. Обстоятельства ее исчезновения не сообщаются.

На виде жительнице Анжеро-Судженска 15-16 лет. Она среднего роста (около 155 см), худощавого телосложения, у нее черные длинные волосы, карие глаза, прямой нос.

Девушка была одета в короткую куртку молочного цвета, белую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные полуботинки на молнии. С собой у нее была маленькая черная сумка на длинном ремне.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алены Григорьевой просят позвонить по телефонам полиции: 8-(384-53)-6-54-00, 8-(384-53)-6-46-45 либо 02 (с мобильного - 102). Анонимность гарантируется.