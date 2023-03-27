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НовостиПроисшествия27 марта 2023 12:27

В Кузбассе на 14 лет посадили мужчину, который вывез 13-летнюю девочку в лес и изнасиловал

Школьница смогла обо всем рассказать матери только спустя два года после произошедшего
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемервоской области.

Фото: СК РФ по Кемервоской области.

В Кузбассе 29-летний мужчина признан виновным в насильственных преступлениях сексуального характера. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В 2018 году мужчина познакомился и стал общаться с 13-летней девочкой. Летом того же года он отвез школьницу в лес и там надругался над ней. Девочка смогла рассказать матери о произошедшем только спустя два года.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение по статьям об изнасиловании несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Обвиняемый со следствием он не сотрудничал, утверждал, что школьница его оговорила. Однако следователи собрали достаточная доказательственную базу, подтверждающую вину жителя Кузбасса.

Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима.