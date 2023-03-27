На подготовку к паводку Правительство Кузбасса выделило 33 миллиона рублей

Правительство Кузбасса выделило на подготовку к паводку свыше 33 миллионов рублей. В готовность приведены свыше 12 тысяч человек, боле трех с половиной тысяч единиц спецтехники и 200 лодок и катеров.

На случай чрезвычайной ситуации в регионе уже развернуто 570 пунктов временного размещения на 133 тысячи человек.

- Специальная комиссия уже тщательно проконтролировала выполнение противопаводковых мероприятий в городах, районах и селах, попадающих в зону риска, сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе Правительства Кузбасса.

На недавнем совещании по подготовке к нынешнему паводку начальник регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Петр Яцухно сообщил о профилактических мерах, в частности о подрыве льда на затороопасных участках рек;

- Кроме того уже закрыты десять имеющихся переправ через кузбасские реки, оставшиеся 33 переправы будут ликвидированы до 1 апреля, - сообщил Петр Яцухно.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уверен, что сейчас также крайне важно активно проводить с людьми разъяснительную работу по страхованию имущества, а социально незащищенным категориям разъяснять что страховку для их домовладений и участков модно за счет бюджета, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.