В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении восьми наркоторговцев

За сбыт крупной партии наркотиков можно получить пожизненный срок Фото: Борис КОКУРИН

В понедельник, 27 марта главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении семи мужчин в возрасте от 18 до 36 лет и одной женщины 39 лет.

- Им предъявлено обвинение в совершении 65 преступлений, связных с хранением, перевозкой и распространением наркотиков.

Злоумышленники распространяли синтетические наркотики на территории сразу нескольких городов Кузбасса. В частности в Междуреченске, Осинниках, Гурьевске Белове и Прокопьевске. Организованная группа наркоторговцев действовала под прикрытием одного преступного интернет - агентства. Всего обвиняемые успели сбыть наркозависимым жителям региона более одного килограмма смертельного зелья, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Доказательная база собрана «железная» - 40 экспертиз, 30 свидетелей. Кроме того при обысках у членной незаконной группировки изъяты весы, упаковочные материалы, сим-карты и телефоны. Фигурантам ничего не оставалось, как признаться в содеянном и сотрудничать со следствием.

Обвинительное заключение, вместе с уголовным делом направлено на рассмотрение в суд. В качестве максимальной меры наказания обвиняемым может вполне грозить пожизненное лишение свободы.