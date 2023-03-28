В Новокузнецке водитель фуры потерял сознание, столкнулись пять автомобилей

"Скорая" доставила водителя фуры в новокузнецкую больницу

В понедельник, 27 марта около в 13.18 местного времени, на кольце в Кузнецком районе Новокузнецка, рядом с одним из торговых центров, произошла крупная авария с участием пяти автомобилей.

Как рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГИБДД Кузбасса ДТП спровоцировал грузовик МАН, неожиданно скатившийся по магистрали вниз.

- Большегрузный автомобиль в результате своего бесконтрольного заднего хода столкнулся с четырьмя машинами. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя грузовика, во время движения он потерял сознание. Экипаж ДПС вместе со «скорой» прибыли на место происшествия более чем оперативно, всего за несколько минут. Водителя доставили в больницу, а на место происшествия вызвали собственника МАНа, чтобы оформить необходимые документы, и, собственно, передать автомобиль его законному владельцу. Сотрудники региональной Госавтоинспекции между тем в ручном режиме регулировали движение по кольцу, чтобы как можно быстрее развязать скопившуюся автомобильную пробку. К 16.00 движение на участке стало полностью свободным, - уточнила сотрудник пресс- службы УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Татьяна Моторина.