В Кузбассе таксист убедил подростка вернуться домой

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе водитель такси обнаружил без вести пропавшего школьника и уговорил его вернуться домой. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне в Тяжинском округе пропал 13-летний подросток. Как рассказала его мама полицейским, в 18:20 сын ушел из дома и не вернулся.

Школьника незамедлительно начали искать. К мероприятиям были привлечены инспекторы ПДН, участковые, оперативники уголовного розыска, волонтеры. Также была распространена ориентировка на пропавшего.

В итоге школьника обнаружил рано утром водитель такси – в 5:20 мальчик шел по обочине дороги Тяжинский – Нововосточный. Мужчина убедил ребенка вернуться домой, позвонил в полицию и довез подростка до дома.

В полиции сообщили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Сейчас устанавливаются обстоятельства ухода подростка из дома.

В полиции планируют поощрить водителя такси, который помог найти школьника.