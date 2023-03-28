В Кузбассе закрыли более половины ледовых переправ

В Кузбассе закрыли 24 ледовые переправы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Фото: МЧС Кузбасса.

В регион постепенно идет весна и лед, несмотря на толщину, уже имеет рыхлую, пористую структуру, на реках появились забереги и полыньи. Этой зимой по области действовали 43 ледовые переправы, сейчас осталось только 19: из них 11 пешеходных, одна гужевая, три автомобильных, две технологических и две автогужевые.

В МЧС Кузбасса напомнили жителям, что выход не лед вне переправ сейчас может привести к беде. В период интенсивного таяния льда необходимо проявить особую осторожность. В частности, нельзя выходить на подтаявший лед, подходить близко к реке и спускаться к местам, где образовались подвижки льда. Также не стоит находиться на крутых берегах, размываемых весенними потоками, и выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.