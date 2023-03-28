Упав с пятого этажа жилого дома, 17-летняя кемеровчанка осталась жива

Кемеровские врачи сделают все чтобы восстановить здоровье девушки

В понедельник, 27 марта, в Кемерове, с пятого этажа одного их жилых домов по проспекту Октябрьский выпала 17 летняя девушка. Как выяснилось, она является студенткой одного из образовательных учреждений областного центра. На место происшествия незамедлительно прибыли силовые структуры и скорая медицинская помощь.

- Девушка жива, по данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что скорую помощь вызвали жители жилого дома. Медики приехали очень быстро. Позже «КП» - Кемерово удалось выяснить, что она получила многочисленные травмы, и медики делают все возможное, чтобы поставить юную кемеровчанку на ноги.