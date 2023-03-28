Пропавшую в Кузбассе девять дней назад 15-летнюю девочку нашли живой

Ориентировка на без вести попавшую в Кузбассе девочку кузбасские полицейские разослали во все территории региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 марта, в Кемерове нашли пропавшую 19 марта в Анжеро-Судженске 15-летнюю девочку. Обнаружили ее живой в кемеровском микрорайоне «Южный». Полицейские отвезли ее в родной город и сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

- Поиски девочки-подростка были организованы девять дней назад сразу после обращения в полицию матери ребенка. Ориентировка с приметами несовершеннолетней была передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, во все территориальные органы внутренних дел Кузбасса, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении матери девочки составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».