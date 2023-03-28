Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 5:38

Вода близко. Жителям Кемерова рекомендуют быстрее страховать свои дома

Оформить страховку власти областного центра рекомендуют кемеровчанам до первого апреля
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровчанам рекомендуют быстрее страховать свои дома от паводка

Кемеровчанам рекомендуют быстрее страховать свои дома от паводка

До первого апреля кемеровчанам необходимо застраховать имущество от возможных последствий паводка. С такой рекомендацией обратилась к своим жителям мэрия областного центра Кузбасса.

- Вода уже близко, поэтому специалисты администрации города активно призывают граждан, особенно тех домов, которые находятся в зоне риска подтопления, быстрее застраховать свои дома и имущество. Это самый надежный способ финансовый защиты, - рассказали «КП» - Кемерово» в кемеровской мэрии.

В городе, при определенных погодных условиях во время паводка, есть риск подтопления более 100 частных домов, пострадать могут свыше 300 человек.

На контроле у спасателей и соцработников, живущие в зоне возможного подтопления, маломобильные и пожилые кемеровчане.

- И абсолютно для всех, кому во время паводка потребуется эвакуация, уже подготовлено несколько пунктов временного пребывания Они открылись в школе № 5 по улице второй Заречной, 13, в санатории «Журавлик», расположенного на Терешковой, 7, в школе № 60 (улица Елыкаевская, 151), и в школе № 70 по улице Стахановская, 27, - добавили в пресс- службе администрации Кемерова.