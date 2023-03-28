Вода близко. Жителям Кемерова рекомендуют быстрее страховать свои дома

Кемеровчанам рекомендуют быстрее страховать свои дома от паводка

До первого апреля кемеровчанам необходимо застраховать имущество от возможных последствий паводка. С такой рекомендацией обратилась к своим жителям мэрия областного центра Кузбасса.

- Вода уже близко, поэтому специалисты администрации города активно призывают граждан, особенно тех домов, которые находятся в зоне риска подтопления, быстрее застраховать свои дома и имущество. Это самый надежный способ финансовый защиты, - рассказали «КП» - Кемерово» в кемеровской мэрии.

В городе, при определенных погодных условиях во время паводка, есть риск подтопления более 100 частных домов, пострадать могут свыше 300 человек.

На контроле у спасателей и соцработников, живущие в зоне возможного подтопления, маломобильные и пожилые кемеровчане.

- И абсолютно для всех, кому во время паводка потребуется эвакуация, уже подготовлено несколько пунктов временного пребывания Они открылись в школе № 5 по улице второй Заречной, 13, в санатории «Журавлик», расположенного на Терешковой, 7, в школе № 60 (улица Елыкаевская, 151), и в школе № 70 по улице Стахановская, 27, - добавили в пресс- службе администрации Кемерова.