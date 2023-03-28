В Кузбассе начался региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства

Рабочие профессии определят успех экономики России

В понедельник, 27 марта стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В соревнованиях по 118 компитенциям на 26 площадках в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге, Киселевске, Гурьевске и Прокопьевске принимают участие 810 студентов, и 110 школьников. Чемпионат продлиться до пятого апреля.

Большинство участников - студенты кузбасских профтехучилищ и техникумов. Будущие электрослесари, каменщики, повара, штукатуры - маляры - они выбрали самые востребованные сегодня рабочие профессии.

- И за этими, крайне сегодня востребованными стране и в регионе профессиями - будущее. Важно, что в чемпионате принимают участие и старшеклассники общеобразовательных школ - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

У призеров каждого из этапов чемпионата появиться возможность пройти стажировку, практику или трудоустроиться у партнеров - работодателей. Летом этого года они также пройдут отборочный этап для участия во Всероссийском финале. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям чемпионата профессионального мастерства состоится в Санкт-Петербурге с 25 по 29 сентября.

- Кузбасской промышленности требуются специалисты с высоким уровнем подготовки, такие, как ребята, которые участвуют в чемпионате «Профессионалы». Для их подготовки мы переоснащаем техникумы и колледжи региона, чтобы рабочим профессиям выпускники школ обучались в максимально приближенных к производству условиях, выходили из учебных заведений готовыми специалистами ультра-класса и могли устроиться на работу с хорошей зарплатой и перспективами», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.