До конца текущего года в Кузбассе капитально отремонтируют 19 больниц и поликлиник

В Кузбасс строят и обновляют десятки больниц и поликлиник

В текущем году в Кузбассе запланирован капитальный ремонт 19 больниц и поликлиник. Уже заключены контракты для проведения работ в поликлиниках Анжеро-Судженской и Новокузнецкой городских больниц, во врачебной амбулатории Краснобродской городской больницы. Кроме того, до конца года откроется новая современная врачебная амбулатория в Кузедеево и реконструированная Киселевская больница. Своих пациентов примут две новые поликлиники в Промышленновском муниципальном округе и микрорайоне Абашево в Новокузнецке. В этом году закончится обновление поликлиники Ижморской районной больницы.

- А в Белове скоро начнут возводить здания детской и взрослой поликлиник городской многопрофильной больницы, сейчас по этим объектам разрабатывают проектно-сметную документацию, - рассказали «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что за последние годы в Кузбассе отремонтировали 364 объекта здравоохранения, построили три крупных объекта.

- Масштабное обновление медицинских организаций, которое мы проводим в регионе последние пять лет, направлено, прежде всего, на обеспечение качественной медпомощью пациентов и, конечно, на создание достойных условий работы врачей и медсестер, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.