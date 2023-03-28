Новокузнецкие полицейские поощрили местного жителя за помощь в поисках пропавшей 12-летней девочки

Тимофей Аптев помог новокузнецким полицейским найти пропавшую девочку

Новокузнецкие полицейские и члены Общественного совета при городском силовом ведомстве в торжественной обстановке вручили местному жителю Тимофею Аптину «Благодарственное письмо» за неравнодушие к детям. Мужчина помог полицейским в поиске пропавшей 12-летней девочки.

- Как выяснилось, девочка поссорилась с опекаемой ее женщиной и ушла из дома. Проблема была в том, что раньше ребенок жил в другой области, в Новокузнецк приехал всего несколько месяцев назад и плохо здесь ориентировался.

- Примерно чрез час после начала поисков к нам поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что только что заметил одинокую девочку и беспокоится, что она находится без сопровождения взрослых, - сообщили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД Кузбасса.

- Честно сказать меня даже не это больше не это смутило, а то, что она была напугана. Расспросил ее, сказал что потерялась. Вызвал полицию. Чужих детей не бывает. Он все наши. И жизнь у наших детей разная, - сказал Тимофей Аптев.

Прибывшие на остановку полицейские отвезли девочку домой.

- Спасибо Тимофею Аптеву за неравнодушие и активную гражданскую позицию, - поблагодарила новокузнечанана член Общественного совета УМВД России по Новокузнецку Валерия Пурпутиди.