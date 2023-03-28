В Кузбассе осудили руководительницу турфирмы обманувшей 13 человек на 2, 3 миллиона рублей

Морские курорты так и остались мечтой для обманутых новокузнечан Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Новокузнецке вынесен приговор директору турфирмы, похитившей у 13 клиентов около 2,3 млн рублей.

Местные жители, пожаловавшиеся на директора одной из туристических фирм, рассказали, что заплатив ей деньги, они так и не дождались долгожданного отдыха. Полицейские проверили тщательную проверку и вскрыли явный факт мошенничества.

- Оказалось, обвиняемая продавала клиентам путевки, прекрасно осознавая свою финансовую несостоятельность. Полученные от людей деньги горе - предпринимательница тратила на личные нужды, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Рассмотрев дело по существу, суд приговорил 40-летнюю новокузнечанку к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

- Кроме этого женщина должна будет выплатить потерпевшим причиненный им материальный ущерб, уточнили в силовом ведомстве региона.