Вокалист группы ENIGMA выступит в Кемерове

Фото: Филармония Кузбасса.

Название музыкального проекта ENIGMA (от др.-греч. «загадка») говорит само за себя: первоначально студийный проект задумывался как нечто таинственное – никто не должен был знать исполнителей. Поэтому группа Enigma никогда не играла свои хиты вживую. Но эту досадную оплошность исправляет их бывший вокалист Эндрю Дональдс, который заслуженно считается золотым голосом проекта. Сейчас международно признанный певец и автор песен с Ямайки выступает с гастролями в России. Заедет Эндрю Дональдс и в Кемеровскую область: даст сольный концерт в филармонии Кузбасса.

В весеннем туре ямайского певца зрителей ждет возможность услышать знаменитые композиции магического проекта ENIGMA и сольные хиты Эндрю Дональдса в уникальном интерактивном формате в сопровождении струнного оркестра. Напомним, артист обладает неординарным завораживающим голосом, а его творчество – это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, регги, поп, рок-н-ролл, этно и другие.

Не пропустите долгожданное выступление легендарного артиста, которое состоится во вторник 11 апреля, в 19.00.