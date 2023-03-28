На юге Кузбасса произошло землетрясение интенсивностью 5,5 балла

Во вторник, 28 марта, жители Прокопьевска и поселка городского типа Краснобродский примерно в 16.13 ощутили сильные подземные толчки. Информацию подтвердили Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы Российской Академии наук.

- Землетрясение произошло в координатах: 54.07 северной широты и 86.47 восточной долготы. Интенсивность землетрясения составила 5,5 балла, магнитуда 4,4, - подтвердили в ведомстве.

Кстати в геофизической службе отметили, что землетрясение носило не техногенный, а природный характер, поэтому горные работы здесь не причем

В единой диспетчерской службе Новокузнецка уточнили, что подземные толчки также ощутили жители Новокузнецка, расположенного в 82 километрах от эпицентра. Власти Кемеровской области призвали жителей сохранять спокойствие, а при повторных толчках немедленно покинуть квартиры, дома и другие помещения.

Напомним, на минувшей неделе Кузбасс уже трясло. Подземный толчок 23 марта в 19.51 ощутили жители Шерегеша Таштагольского района. Тогда магнитуда землетрясения составила 3,2.