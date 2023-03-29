В Кузбассе рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Белове в ДТП с автобусом погиб пешеход. Подробности дорожного происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла 28 марта около 20:40 на дороге, ведущей из Белова в Инской. Водитель рейсового автобуса «МАЗ» сбил женщину-пешехода, которая шла по проезжей части навстречу движению транспорта. На ее одежде не было световозвращающих элементов. Пострадавшая 75-летняя беловчанка от полученных травм скончалась. В момент ДТП в автобусе было 15 пассажиров - они не пострадали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.