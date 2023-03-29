В Кемерове пропала без вести 15-летняя девушка с рыжими волосами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 15-летняя Ксения Мирошникова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Девушка исчезла вчера, 28 марта. Она ушла из дома в неизвестном направлении, и больше о ней не было никаких вестей.

Пропавшая среднего роста (168 см), нормального телосложения, у нее рыжие волосы, карие глаза. Одета Ксения Мирошникова была в черную кофту с белым рисунком, серые штаны, на ногах были черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.