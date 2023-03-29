Особый противопожарный режим начнет действовать в Кузбассе с 15 апреля

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Накануне на сайте правительства Кемеровской области было опубликовано постановление, согласно которому с 15 апреля по 1 июня в регионе будет действовать особый противопожарный режим.

Так, до даты начала действия режима органам местного самоуправления муниципалитетов рекомендуется проверить наличие и состояние пожарной и иной техники, которая будет задействована для пожаротушения, а также проверить звуковую сигнализацию для оповещения жителей и провести с ними разъяснительную работу.

Помимо этого, до 1 апреля региональному Минсельхозу необходимо провести работу с сельхозпроизводителями по недопущению проведения палов, выжигания стерни и соломы. МЧС по Кузбассу обязано перевести огнеборцев на усиленный вариант несения службы, проинформировать граждан о соблюдении требований пожарной безопасности и усилить контроль за этим.