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НовостиОбщество29 марта 2023 1:18

Особый противопожарный режим начнет действовать в Кузбассе с 15 апреля

Постановление опубликовало правительство региона
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне на сайте правительства Кемеровской области было опубликовано постановление, согласно которому с 15 апреля по 1 июня в регионе будет действовать особый противопожарный режим.

Так, до даты начала действия режима органам местного самоуправления муниципалитетов рекомендуется проверить наличие и состояние пожарной и иной техники, которая будет задействована для пожаротушения, а также проверить звуковую сигнализацию для оповещения жителей и провести с ними разъяснительную работу.

Помимо этого, до 1 апреля региональному Минсельхозу необходимо провести работу с сельхозпроизводителями по недопущению проведения палов, выжигания стерни и соломы. МЧС по Кузбассу обязано перевести огнеборцев на усиленный вариант несения службы, проинформировать граждан о соблюдении требований пожарной безопасности и усилить контроль за этим.