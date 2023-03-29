Две жительницы Кузбасса убили подругу из-за конфликта

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе суд признал 26- и 23-летних жительниц Калтана виновными в убийстве своей 23-летней подруги. Девушки в зависимости от роли обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, и краже с банковского счета (п. «ж» ч. 2 ст. 105 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следователи выяснили, что еще в июне 2021-го в квартире одного из домов в Калтане нашли тело 23-летней горожанки со следами насилия. В ходе расследования было установлено, что к смерти девушки причастны ее подруги, на тот момент 25- и 22-летние местные жительницы.

Как рассказали приятельницы убитой, в квартире самой младшей дамы они втроем устроили застолье с алкоголем, однако во время него между ними вспыхнул конфликт: подельницы избили подругу, а после этого ударили ножом в горло, от этого в скором она умерла. Об убийстве знакомой своей матери, обнаружившей труп в квартире, рассказала 22-летняя обвиняемая.

Кроме того, следователи также установили, что старшая из осужденных, ранее уже судимая, в мае того же года похитила у приятеля карту и рассчитывалась ею по своему усмотрению.

В результате по ходатайству следователя двух девушек заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении СК.