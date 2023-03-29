В Кузбассе за сутки 135 человек заболели коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Кемеровской области было зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 12 меньше, чем сутками ранее (147). Об этом стало известно из сводки Центра ситуационного мониторинга по COVID-19.

Двум кузбассовцам не удалось побороть вирус - они скончались. Всего же за время пандемии жертвами коронавируса стали 2 950 человек.

С начала распространения вирусной инфекции в регионе было зафиксировано 221 249 заболевших, 216 711 из них были выписаны (138 только за последние сутки), 1 588 остаются на лечении.