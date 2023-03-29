Участковый кузбасской полиции спас из пожара пожилую женщину с ограниченными возможностями

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В беловской многоэтажке сегодня утром произошел пожар, сигнал о котором получил лейтенант полиции Аким Граков. Прибыв на место, в дом на улице Юности, участковый увидел, что огнеборцы тушат пожар на втором этаже, и в ходе обхода подъезда узнал, что на третьем этаже, в квартире над той, в которой произошло возгорание, проживает 85-летняя женщина с ограниченными возможностями. Выяснилось, что самостоятельно выбраться она не могла, поскольку входная дверь заперта изнутри.

Правоохранитель оперативно нашел контакты знакомой пенсионерки, которая имела ключи от квартиры и отперла дверь - живет она неподалеку. Вместе с МЧС и врачами «скорой» Граков вошел в квартиру и обнаружил сильное задымление внутри, но, к счастью, хозяйка была жива.

Источник возгорания находился в соседней комнате. Спасатели открыли все окна в квартире, чтобы проветрить помещение. Медики проверили состояние пенсионерки - оно было удовлетворительным.