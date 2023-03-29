Новокузнечанка ответит перед судом за кражу чужих денег из банкомата

Фото: архив "КП" Фото: Даниил ОПАРИН

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), возбужденного в отношении 37-летней горожанки, укравшей из лотка банкомата чужие деньги.

В полицию города обратилась 43-летняя женщина, рассказавшая, что у нее похитили 10 тысяч рублей, которые она забыла забрать из отсека банкомата при снятии. По возвращении к терминалу дама денег не обнаружила.

Правоохранители выяснили, что к краже причастна 37-летняя местная жительница. Как она рассказала, сразу после потерпевшей она подошла к банкомату и увидела чужие деньги, однако вместо того, чтобы вернуть их, положила в свой кошелек и в этот же день потратила.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Новокузнечанке грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Полиция региона напомнила гражданам, что, согласно ст. 227 ГК РФ «Находка», необходимо принять меры для возвращения любого найденного имущества, в том числе денежных средств, его владельцу или передать в правоохранительные органы на хранение.