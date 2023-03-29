Начинающие предприниматели в Кузбассе смогут получить антикризисный заем

Фото: пресс-служба АПК

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, действующий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвердил новые правила получения специального антикризисного займа для начинающих бизнесменов, который был введен в прошлом году.

- Мы видим высокую потребность бизнеса в дополнительной поддержке и стимулировании развития, поэтому сделали акцент именно на расширении возможностей для тех, кто только начал свое дело, - отметила гендиректор Госфонда Ирина Трефилова.

Так, отныне льготами могут воспользоваться юрлица и ИП, зарегистрировавшие свой бизнес менее двух лет назад (раньше было до года). Заем до 500 тысяч рублей можно получить на срок до трех лет по фиксированной ставке 3%. При этом никакие залоги и финансовые отчетности не предусматриваются, только поручительство.

Кроме того, Госфонд также предоставляет микрозаймы для действующего бизнеса (до пяти млн рублей по ставке от 3,75% до 10% годовых), для самозанятых - до 500 тысяч рублей по ставкам от 3% до 6% годовых.

Получить подробную информацию о предоставлении льготной финансовой поддержки бизнесу можно по тел.: 8 (3842) 90-03-35, либо на сайте Фонда.