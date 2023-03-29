МТС и ГИТИС проведут предварительные онлайн-прослушивания для абитуриентов из Кузбасса

Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о запуске предварительных онлайн-прослушиваний для абитуриентов из Сибири. Первые встречи педагогов ГИТИСа с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС. Успешно прошедшие отборочный тур участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ведущий творческий вуз страны.

Принять участие в предварительных прослушиваниях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» кузбассовцы смогут 13-14 апреля. Проведет их старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Галина Дубровская. Кроме того, перед началом прослушиваний мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы.

Желающим принять участие в отборочном туре необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение и прозу. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого текста и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече с абитуриентами педагог может проверить музыкальность, чувство ритма и пластичность поступающих: предложить спеть песню на выбор, а также исполнить танец. Творческая встреча и отборочные испытания пройдут на онлайн платформе Webinar – регистрация открыта.

«В Кемеровской области много талантливых и активных детей. Это подтверждается неоднократными победами юных жителей региона в творческих конкурсах образовательного проекта МТС «Поколение М». Цифровые решения, с помощью которых дети могут продемонстрировать свои таланты дистанционно, снимают пространственные и социальные барьеры. Вот и наш совместный проект с ГИТИСом, реализуемый на платформе онлайн-коммуникаций Webinar, даёт шанс поступить в ведущий театральный вуз страны детям из любого уголка Кузбасса», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.