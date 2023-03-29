Двое кузбасских подростков ограбили игровой и кофейный терминалы

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел МВД «Беловский» почти в одно время поступили два заявления от представителей двух торговых организаций в Инском и Грамотеино, которые сообщили, что двое парней украли из купюроприемников терминалов в общей сумме 13,5 тысячи рублей.

Правоохранители установили, что преступление совершено двумя ранее судимыми 17-летними жителями Ленинска-Кузнецкого. При просмотре записей с камер выяснилось, что вечером юноши приехали в Инской и взломали автомат с игрушками, откуда похитили 9,5 тысячи рублей, а затем отправились в Грамотеино, где в торговом центре взломали кофейный автомат и похитили четыре тысячи рублей, после чего скрылись. Известно, что деньги они потратили в тот же день.

В отношении юношей возбуждены два уголовных дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальные наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.