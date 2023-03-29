В Кузбассе открыт прием заявок на обучение в «Школе фермера»

Фото: пресс-служба РСХБ

В Кузбассе идет прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера», ориентированного на содействие созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК.

К участию в проекте приглашаются главы КФХ, руководители малого агробизнеса, владельцы личных подсобных хозяйств, предприниматели, планирующие развивать бизнес в сфере АПК, зарегистрированные на сельской территории Кузбасса. Занятия в «Школе фермера» в регионе будут проходить по направлениям: «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Сельский и агротуризм». Победители конкурсного отбора получат возможность пройти бесплатное обучение, за два месяца разработать уникальную технологию, построить план и дорожную карту развития собственного агробизнеса. Россельхозбанк совместно с Кузбасской ГСХА подготовил программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», а также повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

«Школа фермера» — уникальный проект, который индивидуально выстраивается для каждого региона. В результате совместной работы Россельхозбанка, Минсельхоза Кузбасса и Кузбасской ГСХА будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции», — отмечает министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Заявки на участие принимаются до 19 апреля через портал Своё Фермерство по ссылке: https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school. Больше информации в группе «Школа фермера Кузбасс» в VK: https://vk.com/public194468492.

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