В кузбасском супермаркете поймали «красноикроеда»

В Кузбасском супермаркете задержали любителя красной икры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинске - Кузнецком в среду, 29 марта задержали вора, похитившего в местном супермаркете восемь стограммовых банок красной игры общей стоимостью три тысячи рублей.

- Из камер видеонаблюдения было видно как 18-летний воришка, уже знакомый по другим аналогичным преступлениям за которые он успел уже отсидеть несколько раз, складирует без зазрения совести банки с икрой в карманы своей одежды. Вероятно, запись станет главным доказательством его вины», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским молодой человек признался, что красная икра - его любимое лакомство с детства, поэтому крал он ее исключительно для собственного потребления.

Только в ближайшие два года, а именно такой срок светит ему за кражу, молодому человеку придется от любимого деликатеса придется отказаться