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НовостиПроисшествия29 марта 2023 11:15

Кузбасский участковый, зайдя в гости, нашел крупную партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого ждет колония
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасский участковый обнаружил крупную партию наркотиков

Кузбасский участковый обнаружил крупную партию наркотиков

В среду, 29 марта, в Белове, при проверке лиц, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Беловский» Александр Горюнов, нашел у одного надзорного 33-летнего местного жителя килограмм наркотиков растительного происхождения. А поскольку это уже считается крупным объемом, мужчину могут осудить на целых десять лет лишения свободы.

- Уголовное дело уже возбудили, с обвиняемым проводятся следственные действия, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.