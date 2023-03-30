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НовостиОбщество30 марта 2023 0:20

Более 300 квалифицированных специалистов переселились в Кузбасс в 2022 году

Все они решили обосноваться в нашем регионе по госпрограмме переселения соотечественников
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
По государственной программе переселения соотечественников, Кузбасс как место жительства выбрали сотни человек.

По государственной программе переселения соотечественников, Кузбасс как место жительства выбрали сотни человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Кузбассе обосновались 1012 человек, пожелавших вернуться в Россию по Государственной программе по переселению соотечественников и их семей. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Вячеслав Дубень.

314 человек из 1012 новых кузбассовцев — квалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда. Еще 22 человека - учителя и врачи, 15 - воспитатели дошкольных учреждений и 8 инженеров.

Всего на переселение в Кузбасс в 2022 году было подано 472 заявления. Более половины - 275 из них - подали граждане Казахстана, еще около 106 — Кыргызстана, 33 - Таджикистана, 22 - Узбекистана, и 21 - Армении.

Программа переселения соотечественников действует в 77 регионах России, включая Кемеровскую область. Соотечественниками признаются прежде всего те, кто имел гражданство СССР или проживает в государствах, входивших в состав Советского Союза.

Участники госпрограммы по переселению получают компенсацию оплаты проезда для себя и членов семьи, возмещение расходов на провоз личного имущества, выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности (до 6 месяцев), компенсацию расходов на уплату госпошлин при оформлении разрешения на временное проживание и гражданство. А также подъемные для себя и и 50% от этой суммы - на каждого члена семьи. Сумма подъемных зависит от выбора региона переселения.