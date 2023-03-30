Более 300 квалифицированных специалистов переселились в Кузбасс в 2022 году

По государственной программе переселения соотечественников, Кузбасс как место жительства выбрали сотни человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Кузбассе обосновались 1012 человек, пожелавших вернуться в Россию по Государственной программе по переселению соотечественников и их семей. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Вячеслав Дубень.

314 человек из 1012 новых кузбассовцев — квалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда. Еще 22 человека - учителя и врачи, 15 - воспитатели дошкольных учреждений и 8 инженеров.

Всего на переселение в Кузбасс в 2022 году было подано 472 заявления. Более половины - 275 из них - подали граждане Казахстана, еще около 106 — Кыргызстана, 33 - Таджикистана, 22 - Узбекистана, и 21 - Армении.

Программа переселения соотечественников действует в 77 регионах России, включая Кемеровскую область. Соотечественниками признаются прежде всего те, кто имел гражданство СССР или проживает в государствах, входивших в состав Советского Союза.

Участники госпрограммы по переселению получают компенсацию оплаты проезда для себя и членов семьи, возмещение расходов на провоз личного имущества, выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности (до 6 месяцев), компенсацию расходов на уплату госпошлин при оформлении разрешения на временное проживание и гражданство. А также подъемные для себя и и 50% от этой суммы - на каждого члена семьи. Сумма подъемных зависит от выбора региона переселения.