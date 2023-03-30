Летний отдых для кузбасских детей обещает стать интересным и полезным

100 тысяч юных кузбассовцев отдохнуть этим летом в загородных и городских лагерях. При этом дети бойцов СВО и ребята, оказавшие, отдохнут бесплатно.

Активная подготовка летнего оздоровительного сезона для школьников уже в регионе началась.

- До летних каникул осталось всего два месяца, за это время необходимо подготовить все организации, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей. Важно подойти к организации летнего отдыха внимательно, с учетом всех мер безопасности, постараться сделать его максимально интересным и полезным для ребят. Питание, условия жилья, страхование, все должно быть на уровне, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.