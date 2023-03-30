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НовостиОбщество30 марта 2023 4:00

100 тысяч юных кузбассовцев отдохнуть этим летом в загородных и городских лагерях

Дети бойцов СВО и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, отдохнут бесплатно
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Летний отдых для кузбасских детей обещает стать интересным и полезным

Летний отдых для кузбасских детей обещает стать интересным и полезным

100 тысяч юных кузбассовцев отдохнуть этим летом в загородных и городских лагерях. При этом дети бойцов СВО и ребята, оказавшие, отдохнут бесплатно.

Активная подготовка летнего оздоровительного сезона для школьников уже в регионе началась.

- До летних каникул осталось всего два месяца, за это время необходимо подготовить все организации, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей. Важно подойти к организации летнего отдыха внимательно, с учетом всех мер безопасности, постараться сделать его максимально интересным и полезным для ребят. Питание, условия жилья, страхование, все должно быть на уровне, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.