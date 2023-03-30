Промышленную «Эйфелеву башню» за 6,5 миллиардов рублей построят в Новокузнецке

Каркас новокузнецкого экологического сооружения напомнить горожанам Эйфелеву башню

В Новокузнецке планируется строительство своей «Эйфелевой башни». Об этом «КП» - Кемерово» сообщили в мэрии Новокузнецка. В администрации города пояснили, что сооружение будет выполнять чисто экологические функции, а именно снижать вредные выбросы в атмосферу.

- Сооружение построят на территории одного их крупных промышленных предприятий города в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», - добавили в мэрии южной столицы Кузбасса.

Данную информацию на своей странице в телеграм-канале подтвердил и новокузнецкий градоначальник Сергей Кузнецов

- В каркасе сооружения планируется установить четыре 150-метровые трубы, три из которых будут выводить очищенные дымовые газы после абсорбционных процессов. Система снизит валовые выбросы в атмосферу более чем на 20%, а выбросы, а такого опасно вещества, как диоксида серы, на 70% - отметил глава Новокузнецка.

Известно, что общий вес металлоконструкций при строительстве очистного сооружения составит две с поливной тысячи тонн. И сам принцип их монтажа в целом будет похож на тот, что был применен в позапрошлом веке в Париже при строительстве Эйфелевой башни.

Проект стоимостью 6,5 миллиардов рублей, не имеющий по своим техническим характеристикам аналогов в России будет возведен с учетом всех сейсмологических требований безопасности

При проектировании башни непременно учтут потенциальную интенсивность землетрясений в регионе, поэтому сооружение сможет спокойно выдержать землетрясение интенсивность восемь баллов.