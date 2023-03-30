«РИА Кузбасс» ищет корреспондента на севере региона

В Кузбасс всегда есть о чем и ком написать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» ищет для своего нового сетевого средства массовой информации «РИА Кузбасс» внештатного корреспондента. По требованиям журналист должен проживать на севере Кемеровской области и освещать события в Анжеро-Судженске, Тайге, Мариинске и Юрге. Предоставляемая информация с этих территорий должна быть максимально оперативной. Кроме того корреспонденту предстоит готовить для нового регионального интернет - портала свои уникальные публикации. При подготовке материалов возможен выезд на места для освещения событий на определенной редакцией территории.

Систему оплаты удаленному корреспонденту работодатель предлагает гонорарную.

Более подробную информацию о вакансии можно уточнить в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (923) 533-31-27.