Школьник из Новокузнецка передал местной полиции, найденный на улице кошелек с 12 тысячами рублями

Честный школьник из Новокузнецка отнес в полицию найденные на улице кошелек и паспорт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученик четвертого класса новокузнецкой общеобразовательной школы № 50, по дороге с учебы нашел на улице паспорт и кошелек с 12 тысячами рублями и отнес их в полицию.

- Кто-то остался без денег и документов, и этому человеку тяжело сейчас. Он может испытать большие трудности, а этого быть не должно, - совершенно искренне заявил мальчик полицейским.

Хозяина кошелька и паспорта нашли. Он поблагодарил мальчика за помощь, вручив ему на память сувенир.

«Почетной грамотой» и ценным подарком нагладили Егора и члены Общественного совета УМВД России по Новокузнецку.

- Сердце радуется, когда видишь таких ответственных молодых людей как Егор. Спасибо ему за честность и активную гражданскую позицию, - похвалил мальчика на школьном собрании член Общественного совета новокузнецкой полиции Владимир Пронин.

Егор постеснялся, а его мама Светлана Ладохина, призналась, что это не первый честный поступок ее сына.

- Егорушка ведь несколько лет назад, вот так же нашел на улице паспорт и отнес его в полицию, - рассказала женщина.