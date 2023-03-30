Напомните близким, как они вам дороги: отправьте теплую открытку Goodline бесплатно

Почтовая открытка - еще один способ проявить заботу о близких и оставаться на связи. Фото: Служба маркетинга Goodline

Каждый день мы отправляем и получаем сотни сообщений в мессенджерах и соцсетях. А как давно вы дарили настоящую бумажную открытку близкому человеку? Это очень теплый и особенный презент, который наверняка запомнится надолго. Тем более, когда это послание для мамы, папы, бабушки, лучшего друга — для особенного человека.

Кузбасский интернет-провайдер Goodline подготовил бумажные открытки с милым дизайном и важными словами. Любой желающий абсолютно бесплатно может подписать послание и отправить родному человеку прямо в офисах провайдера, затраты на пересылку по России Goodline берёт на себя. Если адресат рядом, то открытку можно забрать и вручить лично.

Любой желающий может бесплатно подписать и отправить послание родному человеку прямо в офисах провайдера. Фото: Служба маркетинга Goodline

- Получить письмо вместо смс или сообщения в мессенджере — это сейчас очень необыкновенно и трогательно. Мы в Goodline любим дарить эмоции и делиться теплом, поэтому эта акция кажется нам особенной и очень важной, — добавила заместитель директора по маркетингу Goodline Татьяна Маргарян.

Акция «Заботливая почта» стартовала 27 марта и продлится до 10 апреля. Прийти и отправить открытку можно в центрах обслуживания компании:

Кемерово: Ноградская 7,

Новокузнецк: пр. Металлургов 8,

пн-пт с 9.00 до 20.00,

сб-вс с 9.00 до 18.00;

Белово: ул. Морозова 16а, офис 7,

Прокопьевск: ул. Институтская 4,

Юрга: ул. Ленинградская 46,

с 09.00 до 18.00, обед с 13.30 до 14.00,

суббота и воскресенье — выходные.

Кроме этого, в двух крупнейших городах региона состоятся мероприятия, где вы можете отправить открытки и выиграть ценные призы:

Новокузнецк: 01.04.2023 с 13.00 до 15.00, ТРЦ «Планета», улица ДОЗ, 10а, 1 этаж;

Кемерово: 08.04.2023 с 14.00 до 16.00, ТЦ «Я», проспект Кузнецкий, 33б, 1 этаж. 09.04.2023, ТРЦ «Лапландия», проспект Октябрьский, 34.

Эта акция проходит в рамках рекламной кампании «Заботу можно подключить», ведь почтовая открытка — еще один способ проявить заботу о близких и оставаться на связи. Чтобы сказать важные слова, не нужен специальный день или повод. Приходите в офис или торговый центр, чтобы отправить послание для особенного человека в своей жизни.