Кузбассовец с ножом напал на девочку, чтобы забрать телефон

Фото: архив "КП"
Фото: ИВАНОВА Диана
Управление СК по Кузбассу расследует уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), возбужденное в отношении 33-летнего мужчины.
Следователи выяснили, что в марте текущего года подозреваемый на аллее в Новокузнецке с ножом напал на 14-летнюю девочку, которая сидела на лавочке, вырвал из ее рук смартфон стоимостью свыше 15 тысяч рублей и сбежал.
Подросток обратилась в полицию, злоумышленника поймали в тот же день. Его отправили под арест, а телефон девочки был найден. Расследование продолжается.