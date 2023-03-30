Кузбассовец с ножом напал на девочку, чтобы забрать телефон

Фото: архив "КП" Фото: ИВАНОВА Диана

Управление СК по Кузбассу расследует уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), возбужденное в отношении 33-летнего мужчины.

Следователи выяснили, что в марте текущего года подозреваемый на аллее в Новокузнецке с ножом напал на 14-летнюю девочку, которая сидела на лавочке, вырвал из ее рук смартфон стоимостью свыше 15 тысяч рублей и сбежал.

Подросток обратилась в полицию, злоумышленника поймали в тот же день. Его отправили под арест, а телефон девочки был найден. Расследование продолжается.