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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:45

Кузбассовец с ножом напал на девочку, чтобы забрать телефон

Следователи возбудили уголовное дело
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: ИВАНОВА Диана

Управление СК по Кузбассу расследует уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), возбужденное в отношении 33-летнего мужчины.

Следователи выяснили, что в марте текущего года подозреваемый на аллее в Новокузнецке с ножом напал на 14-летнюю девочку, которая сидела на лавочке, вырвал из ее рук смартфон стоимостью свыше 15 тысяч рублей и сбежал.

Подросток обратилась в полицию, злоумышленника поймали в тот же день. Его отправили под арест, а телефон девочки был найден. Расследование продолжается.