Возле кузбасских школ обновят пешеходные переходы

В Кузбасс обновят все пешеходные переходы, расположенные возле школ

К концу 2024 года в Кузбассе полностью обновят все пешеходные переходы, расположенные возле региональных школ. Модернизацию проведут по поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

- Оборудованные по всем современным нормативам пешеходные переходы - это наша забота о детях не на словах, а на деле, - подчеркнул глава региона.

Всего у школ Кузбасса расположено 707 пешеходных переходов через проезжую часть из 4 843 действующих в регионе.

- Из них 1 997 пешеходных переходов полностью обновлены по современным стандартам, 2 846 - частично. Школьные переходы при этом обновлены на 55%, - сообщили «КП» - Кемерово» в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В пресс- службе администрации Правительства Кузбасса сообщили, что кроме модернизации пешеходных переходов в планах этого года установить в регионе 54 светофоров, тысячи погонных метров удерживающих ограждений, 20 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, 350 дорожных знаков.

- Кроме того, в городах и районах Кузбасса будет сделано 80 искусственных неровностей перед пешеходными переходами, на 20 участках дорог оборудуют локальное освещение. Общие вложения в объекты дорожного хозяйства составят 304 миллионов рублей, из которых 280 миллионов выделит областной бюджет.

- Главам муниципалитетов предстоит в срок до первого мая заключить необходимые контракты и к первому сентября полностью завершить запланированное, - добавил Сергей Цивилев.