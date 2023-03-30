В Кемерово взорвали лед на реке Томь Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В четверг, 30 марта в Кемерове у Кузнецкого моста, состоялся подрыв льда на реке Томь. Его произвели специалисты ООО «КУЗБАСССПЕЦВЗРЫВ». В организации отметили, что толщина льда в местах подрыва составляла более полуметра.

- Буровзрывные работы на реках Кузбасса помогут снизить риск наводнений в регионе. Они нужны для свободного прохождения льда по реке во время предстоящего весеннего ледохода. Таким образом, удастся избежать ледяных заторов и разлива реки. Мы сбережем от подтопления близь лежащие к Томи населенные пункты и дачные сообщества, - сообщили в мэрии Кемерово.

Подрыв льда на реке Томь прошел в штатном режиме, движение в это время по Кузнецкому мосту было запрещено.