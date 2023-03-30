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НовостиОбщество30 марта 2023 12:53

В Новокузнецке пьяный рецидивист забил до смерти свою собаку

Уголовное дело против живодера расследовано и направлено в суд
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новокузнечанин до смерти забил собственную собаку. Против живодера возбудили уголовное дело

Новокузнечанин до смерти забил собственную собаку. Против живодера возбудили уголовное дело

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новокузнецке завершено расследование уголовное дело против убийцы собственной собаки. Расправу над животным учинил 42 - летний, ранее судимый горе-хозяин пса.

- О происшествии сообщила в полицию супруга живодера. Она рассказала, что прибывая в алкогольном опьянении, ее муж хотел погладить своего питомца по кличке Туман, но тот его цапнул. Муж разозлился, и до смерти забил собаку», - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сама женщины позже призналась, что остановить супруга от злодеяния не решилась, побоялась расправы и над собой.

Новокузнечанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.