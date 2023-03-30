Новокузнецкие хулиганы, скинувшие кафельные плитки на припаркованные автомобили пойдут под суд

Подростки в Новокузнецке "расстреляли кафельной плиткой и кусками бетона три автомобиля Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дело против двух молодых людей 15-ти и 18-ти лет, которые ради забавы «расстреляли» кафельными плитками и кусками бетона три припаркованных к дому автомобиля.

- После заявлений от пострадавших наши сотрудники всего за несколько часов установили подозреваемых. Ими оказали два молодых человека, пришедших в гости к товарищу, проживающему на восьмом этаже дома с которого и прилетало в автомобили, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кузбассу.

Вину шутники признали, ущерб пострадавшим автовладельцам возместили. Дальнейшую их судьбу решит суд