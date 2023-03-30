В Новокузнецке поймали 15-летнего водителя

Новокузнецкий подросток мог спровоцировать серьезное ДТП

В четверг, 30 марта, около 02.20 в Новокузнецке сотрудники местной Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 15-летнего подростка.

Странное поведения водителя автомобиля«Хендай Ай 30» было замечено сотрудниками ДПС на улице Суворова.

- Автомобиль неуверенно буквально «крался» по дороге, а когда, заметив наш патрульный экипаж, иномарка попыталась очень аккуратно объехать его, стало окончательно понятно, что здесь пахнет нарушителем, - пояснили в УГИБДД ГУ МВД по Кузбассу.

Прибывшая на место задержания мать подростка призналась, что позволяла сыну садиться за руль за пределами городской черты, где, как она считала, нет никаких рисков.

- В отношении родительницы составлен административный протокол. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - добавили в Госавтоинспекции региона.